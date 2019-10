1 / 20

Selena Gomez दुनिया की टॉप सिंगर Selena Gomez एक नए रूप में सामने आई हैं. Justin Bieber से ब्रेकअप के बाद उन्होंने अपना पहला सिंगल Lose you To Love Me लॉन्च किया है. माना जा रहा है कि सेलेना ने इस गाने में अपने ब्रेकअप की पीड़ा को दर्शाया है. इस गाने को रिलीज करने से पहले सेलेना ने लिखा यह गाना पिछले अलबम को रिलीज करने के बाद मेरे जीवन में आए कई उतारचढ़ाव से प्रभावित है. मैं चाहती हूं कि लोग उम्मीद न हारे. लोगों को समझना चाहिए कि वे और मजबूत होकर सामने आते हैं. दरअसल, सेलेना और जस्टिन बीबर के बीच पिछले साल मार्च में ब्रेकअप हो गया था. इस ब्रेकअप के बाद सेलेना बुरी तरह टूट गई थीं. दूसरी तरफ बीबर ब्रेकअप के कुछ ही महीने बाद Hailey Baldwin से डेट करने लगे और पिछले साल सितंबर में उन्होंने उनके साथ शादी भी कर ली. इधर, सेलेना ब्रेकअप के दर्द से उबर नहीं पा रही थीं. लेकिन अंततः उनको भी यह अहसास हो गया कि वह बीबर के बगैर ही अच्छी हैं और बीबर से अलग होना एक अच्छा फैसला था. सेलेना ने अपनी लव लाइव के बारे में इस गाने के जरिए पहली बार कॉमेंट किया है. आप भी जानिए दुनिया की एक सबसे खूबसूरत सिंगर की लाइफ.