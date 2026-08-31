सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम

मंगलवार से सितंबर का महीना शुरू होने वाला है. नए महीने के साथ आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के वित्तीय कामकाज से जुड़े कई अहम बदलाव और जरूरी तारीखें सामने हैं. कई ऐसे नियम और प्रक्रियाएं बदलने जा रही हैं, जिनका असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के वित्तीय कामकाज पर पड़ सकता है. कुछ बदलाव सीधे आम उपभोक्ताओं से जुड़े हैं, जबकि कुछ का असर खास वर्ग के लोगों पर पड़ेगा. इसके अलावा LPG, ATF और कुछ बैंकिंग/ATM चार्ज में भी बदलाव संभव है. हम आपको इस आर्टिकल में 6 बदलावों के बारे में बता रहे हैं.