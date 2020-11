1 / 14

Shah Rukh Khan and Gauri Khan Delhi Home बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के मुंबई वाले घर मन्नत के बारे में आप सभी जरूर जानते होंगे, लेकिन उनके पास राजधानी दिल्ली में भी एक खूबसूरत घर है. किंग खान दिल्ली में ही पले बढ़े हैं. उनका जन्म भी दिल्ली में ही हुआ था. अब इस घर को उनकी पत्नी गौरी खान ने रिडिजाइन किया है. शाहरुख की यादों और तस्वीरों के साथ गौरी ने इस घर को वाकई काफी खूबसूरत बना दिया है. सबसे मजेदार बात है कि शाहरुखगौरी ने इस घर के दरवाजे आम लोगों के लिेए भी खोल दिए हैं. आप भी इस खूबसूरत घर में रह सकते हैं लेकिन आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा. खुद शाहरुख ने इस घर की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. उनकी पत्नी गौरी ने भी इस घर का एक खूबसूरत वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. शाहरुख के फैन्स उनके इस घर को लेकर काफी कॉमेंट कर रहे हैं. गौरी ने अपने वीडियो में घर के बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम की झलक दिखा रही हैं. इंस्टाग्राम पर तस्वीरे शेयर करने के साथ शाहरुख ने लिखा है दिल्ली से हमारी तमाम यादें जुड़ी हैं. मेरे दिल में इस शहर का एक विशेष स्थान है. गौरी ने हमारे इस दिल्ली वाले घर को रिडिजाइन किया है. उन्होंने इसे अपने प्यार से भर दिया है. आपके लिए भी एक मौका है कि आप हमारे यहां मेहमान बनिए With so many memories of our early days in Delhi, the city holds a very special place in our hearts. gaurikhan has redesigned our Delhi house and filled it with love and moments of nostalgia. Heres a chance for you to be our guest with. airbnb HomewithOpenArms AirbnbPartner वहीं गौरी ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है. Our Delhi home is filled with memories of our early days, what we collected over the years and all the things we love as a family. It holds a very special place in my heart. Through my collaboration with airbnb, a lucky duo will get a chance to be our guest