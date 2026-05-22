शाहरुख खान की लाडली

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान 22 मई को अपना 26वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. सुहाना को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था. शीशे के आगे खड़ी होकर वो घंटों डायलॉग्स की प्रैक्टिस किया करती थीं, उनके दिमाग में बस एक सवाल घूमता रहता कि उन्हें फिल्मों में अपना हुनर दिखाने का कब मौका मिलेगा. सुहाना ने भले ही कुछ वक्त पहले करियर की शुरुआत की हो लेकिन उनकी लोकप्रियता किसी बड़े स्टार से कम नहीं मानी जाती है. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली सुहाना अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहती हैं. उनकी तस्वीरें पोस्ट होते ही वायरल हो जाती हैं. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ, एजुकेशन और सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सबकुछ.