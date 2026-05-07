अपमान और क्रोध की ज्वाला

शनि देव की पत्नी ने काफी समय तक उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार किया लेकिन जब घंटों बीत जाने के बाद भी शनि देव की आंखें नहीं खुलीं तो पत्नी ने इसे अपना अपमान समझा. उपेक्षा और दुख के कारण उनके मन में तीव्र क्रोध पैदा हो गया.क्रोध के वश में आकर उन्होंने शनि देव को श्राप दे दिया कि आपने मेरी भावनाओं का अनादर किया है. आज से आप जिस किसी पर भी अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे, उसका सर्वनाश हो जाएगा. इस श्राप ने शनि की दृष्टि को ब्रह्मांड के लिए अनिष्ट का प्रतीक बना दिया.जब शनि देव का ध्यान टूटा और उन्हें श्राप का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए. उनकी पत्नी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें पछतावा हुआ लेकिन श्राप अटल था. एक बार दिया गया श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता था.