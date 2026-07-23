शनि-मंगल की दृष्टि बदलेगी किस्मत

सावन माह के पहले सोमवार का व्रत का 3 अगस्त 2026 को रखा जाएगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन का पहला सोमवार बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस दिन शनि—मंगल की दृष्टि का बेहद ही खास संयोग बन रहा है जो कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है. शनि और मंगल की युति यानी दृष्टि से जातक में अद्भुत साहस और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है. शनि-मंगल की दृष्टि कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाली है, इन राशियों के जातकों को इस योग से कई लाभ मिलेंगे, साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. (Photo Credit- AI)