बदलेगी शनिदेव की चाल

ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्मों का देवता कहा गया है क्योंकि वह लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. अगस्त के महीने में शनिदेव कुछ राशियों के लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं. बता दें कि 20 अगस्त 2026 को शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहां 9 अक्टूबर तक रहेंगे. रेवती के स्वामी ग्रह बुध हैं, ऐसे में बुध और शनि का संबंध 12 राशियों के जीवन में बदलाव लाएगा. लेकिन कुछ राशियों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद मुश्किल भरा हो सकता है, ऐसे में इन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है.