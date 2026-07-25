मीन राशि में वक्री होंगे शनि!

ज्योतिष शास्त्र में 'कर्मफल दाता' और न्यायप्रिय ग्रह माने जाने वाले शनिदेव 27 जुलाई 2027 को मीन राशि में वक्री यानी उल्टी चाल होने जा रहे हैं. शनि का यह गोचर अनुशासन, मेहनत और धैर्य पर विशेष जोर देता है. ऐसे में जो लोग लंबे समय से सफलता और तरक्की की राह देख रहे थे, उनके लिए शनि की यह उल्टी चाल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी. शनिदेव की इस विशेष स्थिति से कई राशि के जातकों को करियर में बड़ा उछाल और मजबूत आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए शुभ साबित होगा शनि वक्री.