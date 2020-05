1 / 11

Bigg Boss13 की कंटेस्टेंट रह चकुीं Shehnaaz Gill किसी पहचान की मोहताज नहीं है. उनके चर्चित होने का एक मुख्य कारण Bigg Boss13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी करीबी दोस्ती भी है. सिद्धार्थ और शहनाज परदे की एक खूबसूरत जोड़ी होने के साथ रियल लाइफ में भी अच्छे दोस्त हैं. इनके फैन्स इन्हें Sidnaaz नाम से पुकारते हैं. इंस्टाग्राम पर हैशटैग Sidnaaz से पांच लाख अधिक पोस्ट हैं. इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस जोड़ी के कितने फैन्स हैं. खैर आज हम Sidnaaz नहीं बल्कि केवल Naaz यानी Shehnaaz की बात करते हैं. शहनाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर बेहद खूससूरत कैप्शन लिखा है. उन्होंने लिखा है Sin is a product that appears to be attractive n cheaply available but in reality one keeps paying its price for life and beyond हैशटैगkarma. यानी पाप एक ऐसी चीज है जो आकर्षक होती है और बेहद सस्ते में उपलब्ध है लेकिन वास्तविकता यह है कि एक व्यक्ति को इसकी कीमत ताउम्र चुकानी पड़ती है. इस कैप्शन के साथ शहनाज ने अपनी एक खूबसूरत तस्वीर शेयर ही है. इस तस्वीर में वह आंखों से काफी कुछ कहती हुई दिख रही है. वाकई शहनाज की आंखें हैं बड़ी कमाल की. उनकी तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें वह अपनी आंखों के जरिए काफी कुछ कहती दिख रही हैं. आप भी देखिए शहनाज की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सभी फोटो इंस्टाग्राम