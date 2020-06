1 / 14

Shehnaaz Gill New Looks Bigg Boss 13 की कंटेस्टेंट रहीं शहनाज गिल इन दिनों अपने नए लुक की वजह से चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. इस तस्वीर में वह व्हाइट कलर की कलरफूल सूट और चुनरी लिए पंजाबी ड्रेस में नजर आ रही हैं. इसमें वह एकदम पंजाबी कुड़ी लग रही हैं. तस्वीर में दिख रहीं चेहरे पर हल्की मुस्कान क्या गजब की साइनिंग दे रही हैं. फैंस भी उनकी इस तस्वीर को खूब पसंद कर रहे हैं. उन्होंने इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा लाइफ की समस्या का समाधान करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वास्तविकता का अनुभव लेना होता है. घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें. शहनाज Shehnaaz Gill की इस तस्वीर को कुछ ही दिनों में 6 लाख 67 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. बता दें कि शहनाज गिल Shehnaaz Gill पंजाबी फिल्मों में काम करती हैं. वह पंजाबी फिल्म Kala Shah Kala and Daaka में भी काम कर चुकी हैं. उन्होंने वर्ष 2019 में विवादित रियलिटी शो Bigg Boss 13 में भाग ली और वह सेकेंड रनर अप भी रहीं. इसके बाद उन्हें रियलिटी शो Mujhse Shaadi Karoge में देखा गया था. फोटो साभार इंस्टाग्राम