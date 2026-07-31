X बायो से BJP हटी, लेकिन इंस्टाग्राम पर अभी भी प्रवक्ता

शहजाद पूनावाला ने अपने एक्स हैंडल पर भले बीजेपी का नाम हटा दिया है, लेकिन उन्होंने ताजा अपडेट में भी इस बात को प्रमुखता से रखा है कि वह पीएम मोदी के लाइफलॉन्ग फॉलोवर हैं. उन्होंने यहां अपना धर्म- इस्लाम, संस्कृति- हिंदू और विचारधारा- भारतीय बताई है. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया है कि वह GST की यात्रा के लेखक भी हैं. वहीं उनके इंस्टाग्राम हैंडल को देखें तो उस पर अभी भी- बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता- BJP लिखा है. साथ ही यहां भी बताया है कि विचार निजी हैं- मेरा धर्म इस्लाम है, संस्कृति हिंदू है और विचारधारा भारतीय है- जय हिंद. (सभी तस्वीरें: Shehzad Poonawalla/Instagram से)