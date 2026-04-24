क्या चटनी को स्टील के बर्तन में रखने से बचना चाहिए?

मौसम कोई भी हो सर्दी या गर्मी हरी चटनी हमेशा ही खाने का स्वाद दोगुना कर देती है. रसोई में धनिया-पुदीने की हरी चटनी का अपना खास महत्व होता है. कुछ लोग इसे समोसे के साथ खाना पसंद करते हैं तो कुछ चाट, पराठा या फिर सैंडविच के साथ. चटनी हर चीज का स्वाद दोगुना कर देती है. हरी-भरी, चटपटी चटनी छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे स्टील के बर्तन में रखने से बचना चाहिए? जी हां शायद आपको इस बात की जानकारी न हो, लेकिन से बात सच है