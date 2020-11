1 / 10

Shraddha Kapoor to become new Naagin of Bollywood बॉलीवुड में बनी इच्छाधारी नागिन की फिल्मों को लोगों ने बहुत पसंद किया है. बड़े पर्दे पर दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी भी नागिन का किरदार निभाकर सुर्खियों में आई थी. वहीं अब नागिन सीरीज में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है फेमस एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का. इच्छाधारी नागिन का किरदार मिलने पर उनकी खुशी चरम पर है. वे किसी ऐसे ही किरदार की तलाश में थीं. श्रद्धा कपूर ने कहा, “मेरे लिए स्क्रीन पर नागिन का रोल अदा करना सौभाग्य की बात है. मैं अपनी आइडल श्रीदेवी मैम को ‘नगीना’ और ‘निगाहें’ जैसी फिल्मों को देखकर बड़ी हुई हूं, प्रेरित हुई हूं और उसी तरह की फिल्मों में काम करना चाहती थी. ये प्रतिष्ठित किरदार निभाना जैसा है, जिसे दर्शकों ने हमेशा सराहा है. इस फिल्म को वीएफएक्स के माध्यम से बनाया जा सकता है. हालांकि इसके रिलीज डेट का खुलासा नहीं हो सका है.