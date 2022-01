1 / 12

आपकी कुंडली में इस स्थान पर बैठा शुक्र करेगा मालामाल, मिलेगा पत्नी सुख...मेष से लेकर मीन राशि तक पर प्रभाव

shukra grah 2020 Venus sitting in which place at horoscope ज्योतिर्विद प्रीतिका मजूमदार के अनुसार आपकी कुंडली के प्रथम भाव में स्थित शुक्र आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा. आपकी कीर्ति, तेज और प्रताप में भी बहुत वृद्धि होगी. आप देखने में सुन्दर होंगे और आपका रंग भी गोरा होगा. आपको अनेक चीजों में रुचि होगी जैसे गायकी, चित्रकला, कवितायें, शिल्पकला, वादन आदि. आपको स्वच्छ रहना और अच्छे कपडे और आभूषण पहनना अच्छा लगता है. आप अपने कुल का नाम बढ़ाएंगे और विद्वान एवं यशस्वी होंगे. आपका जीवन विलासितापूर्ण होगा. आप स्वभाव से मृदु, दूसरों को आदर देने वाले, विनम्र, सुशील और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले होंगे. आप नाटककार अथवा उपन्यासकार भी बन सकते हैं. आपके पास अनेक प्रकार की कलाओं का ज्ञान होगा एवं आप सभी काम चतुराई के साथ करेंगे. सभी लोग आपको पसंद करेंगे. आप हमेशा अच्छे वचन बोलते हैं और सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं. आप एक अच्छे गणितज्ञ भी हो सकते हैं. आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और रोगमुक्त होंगे और दीर्घायु भी. आपको अपने वाचाल स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा और कुत्तों और सींग वाले जानवरों से सावधान रहने की आवश्यकता है.