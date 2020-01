1 / 20

MTV Roadies सीजन 15 की विजेता Shweta Mehta ने इंस्टाग्राम पर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर कर आग लगा दी है. सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि श्वेता के भाई सलील मेहता ने ये तस्वीरें कैमरे में कैद की है. ऐसे में आप सोच सकते हैं कि हरियाणा की यह छोरी कितनी मॉर्डन खयालात की हैं. Shweta Mehta ने इस फोटो के साथ जो कैप्शन लिया है वो काफी मायने रखता है. भारत खासकर हरियाणा जैसे रूढ़िवादी समाज से आने वाली श्वेता ने लिखा है ऑस्ट्रेलिया में पीछे से मेरी तस्वीरें कौन खींच रहा है मेरा भाई सलील मेहता. हम कुछ ब्रदरसिस्टर गोल सेट कर रहे हैं और पारंपरिक सोच वाली धारणा को तोड़ रहे हैं. Who was clicking me back in Australia. My brother salil mehta10, we were setting some brothersister goals and breaking stereotypes. हरियाणा के हिसार के गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी से बीटेक करने वाली श्वेता 2017 ग्लैमर की दुनिया में एक पहचाना हुआ चेहरा बन चुकी हैं. 2017 में वह MTV Roadies Rising Winner, 2016 में Jerai Womens Physique WINNER, 2016 में ही Asian Bodybuilding Championship में भारत का रिप्रजेंट किया था. इसके साथ ही वह कई अन्य शोज में भाग ले चुकी हैं. आप भी देखिए इस उभरते स्टार की कुछ शानदार तस्वीरें. सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम