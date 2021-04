1 / 14

Sidharth Shukla lip lock with Sonia Rathee viral pic from Broken But Beautiful 3 shehnaaz gill reaction on lip lock एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला एक वेब सीरीज में अपने बोल्ड अवतार की वजह से चर्चा में हैं. जी5 पर चल रही सीरीज Broken But Beautiful 3 में सिद्धार्थ एक नए अवतार में हैं. इस सीरीज में उनके कोस्टार हैं Sonia Rathee. सिद्धार्थ और सोनिया ने इस सीरीज में कई हॉट सीन दिए हैं. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सिद्धार्थ और सोनिया के Kissing सीन की हो रही है. Bigg Boss 13 के विनर सिद्धार्थ के इस अवतार से उनके फैन्स भी आर्श्चयचकित हैं. सब यही पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ भैया शहनाज गिल कहां हैं. आखिर शहनाज के रहते हुए आपको इतना बोल्ड सीन देने की जरूरत क्या थी. सिद्धार्थ और सोनिया के लिप लॉक वाला या सीन इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. इस सीन के वीडियो के वायरल होने के बाद सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर सोनिया कौन हैं. तो आपको बता दें कि सोनिया राठी मूल रूप से हरियाणा की एक्ट्रेस हैं. वह एक अमेरिकनइंडियन एक्ट्रेस और डांसर हैं. Broken But Beautiful 3 से उन्होंने हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू किया है. सोनिया के भाई Ankur Rathee इंडस्ट्री में एक स्थापित कलाकर हैं. सोनिया राठी एक ट्रेंड डांसर भी हैं. तो आप भी देखिए सोनिया की ये हॉट तस्वीरें. सभी फोटो इंस्टाग्राम से