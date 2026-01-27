Sidharth Shukla Used To Get Possessive About Shehnaaz Said You Are Like A Cigarette Know Killing Me But 8282465
शहनाज़ गिल को लेकर पॉजेसिव हो जाते थे सिद्धार्थ- कहते थे तू मेरे लिए सिगरेट जैसी है... बर्बाद कर रही है फिर भी..
हर बड़े सपने की एक कीमत होती है. जिसे पूरा करने के लिए कई मुश्किलों से होकर गुज़रना पड़ता है. सिनेमा की दुनिया में नाम कमाने वाली मशहूर एक्ट्रेस जिसे लोग प्यार से पंजाब की 'कैटरीना कैफ' भी कहते हैं. हम बात कर रहे हैं शहनाज़ गिल की जिसकी चुलबुली अदाएं लोगों का दिल जीत लेती हैं.