शहनाज़ का संघर्ष

शहनाज़ एक्टिंग करना चाहती थीं. मॉडलिंग करना चाहती थी. लेकिन परिवार वालों को उनका इस तरह घर में देर सवेर आना बिल्कुल पसंद नहीं था. इसलिए शहनाज़ को घर छोड़ना पड़ा. अकेलेपन से जूझना पड़ा. लेकिन हिम्मत नहीं हारी. लोगों के ताने सुने. लेकिन आगे बढ़ी. घर से भागीं. पिता से बनी नहीं, वो चाहते थे कि शहनाज़ मॉडलिंग की दुनिया छोड़कर शादी कर ले. लेकिन शहनाज ने मना कर दिया. काम मिलता रहा, लेकिन पिता से अनबन बढ़ती गई. आखिरकार शहनाज ने घर छोड़ दिया और मॉडलिंग, एक्टिंग के लिए मुंबई की राह पकड़ ली. उन्होंने कसम खाई कि फेमस होने के बाद ही घर लौटेंगी.