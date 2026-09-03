वही टीम जिसने सिलक्यारा में रचा था कमाल

नेपाल की इस मुश्किल घड़ी में जिस टीम ने मदद का हाथ बढ़ाया है, वह वही ‘रैट माइनर्स’ हैं, जिन्हें 2023 के सिलक्यारा-बेंड-बर्कोट टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रीय पहचान मिली थी. नवंबर 2023 में उत्तराखंड की सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे. उन्हें निकालने के लिए बड़े पैमाने पर मशीनों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कई बार ड्रिलिंग और मशीनरी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. आखिर में बचाव अभियान के अंतिम हिस्से में इन माइनर्स ने बेहद संकरी जगह में जाकर हाथों और छोटे औजारों से मलबा हटाया और मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया. लगातार 17 दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था. इस ऑपरेशन में रैट माइनर्स की भूमिका बेहद अहम रही थी.