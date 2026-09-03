500 मजदूरों के सुरंगों में फंसे होने की आशंका
काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल के रसुवा और नुवाकोट जिलों में बाढ़ से कम से कम 12 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुई हैं. इनमें निर्माणाधीन और चालू दोनों प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद भारी मात्रा में कीचड़, चट्टानें और मलबा सुरंगों में भर गया है. इससे बचाव दलों के लिए अंदर तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा है. करीब 900 मजदूरों के लापता होने की बात सामने आई है, जबकि लगभग 500 लोगों के सुरंगों के भीतर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.