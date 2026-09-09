फेजवाइज लागू होगी सैलरी
सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने मंगलवार (8 सितंबर 2026) को सिंगापुर की संसद में राजनीतिक नेताओं की सैलरी को लेकर सरकार के फैसले की जानकारी दी. यह बढ़ोतरी करीब 15 साल बाद हो रही है. सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, सिंगापुर के अन्य मंत्रियों की सैलरी में भी बड़ा बदलाव किया गया है. शुरुआती स्तर के मंत्री के लिए सालाना बेंचमार्क पैकेज S$1.1 मिलियन से बढ़ाकर S$1.8 मिलियन किया जाएगा. हालांकि, यह पूरी रकम तत्काल सैलरी के रूप में हाथ में आने वाली रकम नहीं है. दरअसल, सिंगापुर की राजनीतिक सैलरी सिस्टम में बेस सैलरी के साथ विभिन्न भत्ते और राष्ट्रीय नतीजों से जुड़े बोनस भी शामिल होते हैं. नई व्यवस्था में भी पेमेंट को फेजवाइज यानी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.