ब्रिटेन के PM की कमाई

अब बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की. ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम (Andy Burnham) हैं. उन्होंने 20 जुलाई 2026 को पदभार संभाला है. उपलब्ध 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, ब्रिटेन के PM की कुल सालाना सैलरी करीब £1.7 लाख से £1.72 लाख के आसपास है. 9 सितंबर 2026 के लाइव एक्सचेंज रेट से हिसाब लगाए तो ये रकम भारतीय रुपये में लगभग 2.18 करोड़ से 2.21 करोड़ रुपये के बराबर होता है. इसमें PM के पद की सैलरी और सांसद के तौर पर मिलने वाली सैलरी शामिल है. यानी ब्रिटेन के PM की कमाई सिंगापुर के PM की करीब ₹27 करोड़ की सालाना बेंचमार्क सैलरी के मुकाबले काफी कम है. हालांकि, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को 10 डाउनिंग स्ट्रीट जैसे आधिकारिक आवास और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं.