क्या होगा असर

बांग्लादेश की बात करें तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि साल 2050 तक, समुद्र के जलस्तर में तीन फीट की बढ़ोतरी होगी, जिससे देश का लगभग 20% हिस्सा पानी में डूब जाएगा और 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा. शोधकर्ता बताते है कि सभी प्रभावित देशों में टीय बाढ़ की घटना सौ साल में एक बार होती थी, वह अब हर दस साल में एक बार या फिर हर साल होने लगेगी. ब्रिटेन के Lincolnshire और Norfolk के तटीय इलाकों का एक बड़ा हिस्सा 2050 तक पानी में डूब सकता है. वहीं नीदरलैंड्स का आधे से ज़्यादा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ सकता है, क्योंकि देश का लगभग 26% हिस्सा समुद्र तल से नीचे स्थित है. तुवालु और मालदीव जैसे देश पूरी तरह डूब सकते हैं.