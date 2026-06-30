सिया की बात का किया खुलासा

पुणे हत्याकांड में नया मोड़ तब आया जब सिया गोयल के भाई साहिल गोयल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सिया ने खुद उससे कहा था कि वो अपना भविष्य केतन अग्रवाल के साथ देख रही है और चेतन चौधरी से किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती. साहिल के मुताबिक, सिया ने उसे भरोसा दिलाया था कि वो केवल केतन से शादी करेगी. इसी वजह से उसने परिवार के बाकी लोगों को सिया और चेतन की पुरानी दोस्ती या रिश्ते के बारे में नहीं बताया. इस बयान के बाद मामले को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.