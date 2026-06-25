इस फिल्म से मेल खाती है सिया की कहानी!

Ketan Murder Case: पुणे का सनसनीखेज़ सिया गोयल और केतन अग्रवाल का मामला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, केस को लेकर हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं. लोग इस मर्डर केस की तुलना फिल्म Haseen Dillruba से कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि इस केस में रिश्तों, भावनाओं, कथित साजिश और हत्या का जो एंगल सामने आया है, वो काफी हद तक इस फिल्म की कहानी की याद दिलाता है. आइए जानते हैं कि पुणे के लोहगढ़ किले में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश और 'हसीन दिलरुबा' फिल्म में क्या समानताएं हैं.