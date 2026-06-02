आजमाएं ये ठंडा उपाय-

एनएचएम ने गर्मी में त्वचा की देखभाल के लिए कुछ आसान उपाय बताए हैं. सबसे जरूरी है ठंडी और कम नमी वाली जगह पर रहना, जहां पंखा या कूलर चल रहा हो, वहां ज्यादा समय बिताएं. प्रभावित त्वचा को हमेशा साफ और सूखा रखें, नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह पोंछ लें. आराम के लिए सादा टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई तेज खुशबू या केमिकल न हो. प्रभावित जगह पर कोई क्रीम या मलहम खुद से न लगाएं, क्योंकि इससे समस्या बढ़ सकती है, इसके साथ ही ढीले और सूती कपड़े पहनें जो हवा आने-जाने दें. बाहर निकलते समय छाता या स्कार्फ का इस्तेमाल करें.