ऐप्स आर्काइव (Archive) करें

क्या आप जानते हैं कि किसी ऐप को अनइंस्टॉल करने के बजाय आप उसे आर्काइव कर सकते हैं, और ऐसा करके भी बहुत सारा मेमोरी स्पेस बना सकते हैं? बता दें कि ऐप्स को आर्काइव करना एक बीच का रास्ता है. इसमें ऐप का जरूरी डेटा फोन में रहता है, लेकिन उसका भारी-भरकम साइज (APK) हट जाता है, जिससे आपकी स्टोरेज तुरंत खाली हो जाती है.