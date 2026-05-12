सांपों को दूर रखने के शास्त्रीय उपाय

बरसात और गर्मी के मौसम में सांपों का घर में घुस आना आम बात है. सनातन में सांपों को पूजा जाता है ऐसे में अपनी सुरक्षा कैसे की जाए ? कम ही लोग जानते है कि सांपों को रोकने के कई उपाय भारतीय धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है और पौराणिक कथाओं में इनका जिक्र मिलता है. माना जाता है कि मंत्रों की शक्ति से कोई भी कार्य संभव है.