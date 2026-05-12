Snake Powerful Ancient Mantras To Keep Snakes Away From Home Saanp Bhagane Ka Mantra Astika Muni Aur Gharelu Upay 8412191
सांपों के लिए भी होता है ‘नो एंट्री साइन’! घर के बाहर लगाते ही सर्प बदल लेते हैं रास्ता?
Snake Facts: सांपों का भारतीय धर्म, संस्कृति और पुराणों में गहरा स्थान है. जहां एक ओर उन्हें देव मानकर पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर शास्त्रों में कुछ ऐसे प्रतीकों और उपायों का वर्णन है जिन्हें सांपों के लिए एक आध्यात्मिक सीमा माना जाता है. धर्म और शास्त्रों के अनुसार सांपों को दूर रखने के कुछ प्रमुख तरीके यहां दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप नागों का प्रवेश अपने घर में रोक सकते हैं