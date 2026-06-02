सोनाक्षी और जहीर की इंटरफेथ शादी

हिंदी सिनेमा के मशहूर और दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल के साथ 23 जून 2024 को कोर्ट मैरिज की. बताया जाता है कि उनकी इंटरफेथ शादी से बाहर के लोग ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस के परिवारवालें भी नाखुश थे. हालांकि सोनाक्षी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं इसका अंदाजा आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखकर लगा सकते हैं जहां वो अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. सोनाक्षी सिन्हा के बर्थडे पर जानते हैं खास बातें और उनके शौहर ज़हीर इकबाल क्या काम करते हैं? उनके बिजनेस पर भी एक नज़र डालेंगे.