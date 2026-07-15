सोनम वांगचुक का वजन 8.5 किलो घट चुका

bbc.com के मुताबिक, 15 जुलाई 2026 को यह हड़ताल 18वें दिन पर पहुंच गई. सोनम वांगचुक का वजन 8.5 किलो घट चुका है. उनकी सेहत बिगड़ रही है, चलने-फिरने में तकलीफ हो रही है और ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है. डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं. CJP के अभिजीत दीपके और महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं, समर्थकों और आम लोगों ने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है. महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है और अब उनकी जान खतरे में है. हजारों लोग मैसेज और अपील कर रहे हैं कि वे हड़ताल तोड़ दें.