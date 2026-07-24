साझा सपनों की शुरुआत
मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती गहरी होती गई. शिक्षा, पर्यावरण और पर्वतीय समुदायों के विकास जैसे मुद्दों पर उनकी सोच मेल खाती थी. गीतांजलि, जो पहले कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम कर चुकी थीं और विभिन्न सामाजिक उद्यम चला रही थीं, सोनम के नवाचारपूर्ण विचारों से प्रभावित हुईं. सोनम लगातार नए प्रयोग करते रहते थे, जिसे गीतांजलि ने अपनी कहानियों में साझा किया है. इस संबंध में व्यक्तिगत अंतर थे, लेकिन साझा मूल्य और उद्देश्य ने उन्हें जोड़े रखा. दोनों ने मिलकर लद्दाख में वैकल्पिक शिक्षा मॉडल विकसित करने का सपना देखा, जो बाद में HIAL के रूप में साकार हुआ. यह चरण उनके प्रेम को कार्य और समर्पण में बदलने वाला साबित हुआ.