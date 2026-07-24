सोनम वांगचुक और गीतांजलि जे. आंग्मो की मुलाकात

सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो की पहली मुलाकात एक शिक्षा सम्मेलन में हुई थी. brut.media के मुताबिक, दोनों शिक्षा के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते थे और सामाजिक परिवर्तन के प्रति समर्पित थे. गीतांजलि ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि मुलाकात के दौरान वे एक-दूसरे के वाक्यों को पूरा कर रहे थे, जैसे वे लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हों. यह तत्काल जुड़ाव उनके साझा मूल्यों पर आधारित था. गीतांजलि ने सोनम को एक kindred soul यानी आत्मीय साथी बताया, जो जीवन को बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करने में विश्वास रखते थे. इस मुलाकात ने न केवल व्यक्तिगत संबंध की नींव रखी बल्कि बाद में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) जैसे संयुक्त प्रयासों को जन्म दिया.