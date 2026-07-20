अनशन खत्म करने का संकेत

सोनम वांगचुक ने अस्पताल से जारी अपने संदेश में पहली बार साफ किया कि वो किन परिस्थितियों में अपनी लंबी भूख हड़ताल समाप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन किसी व्यक्तिगत कारण के लिए नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों के लिए है. इसलिए अगर उनकी प्रमुख मांगों पर गंभीरता दिखाई जाती है तो वो अनशन समाप्त करने को तैयार हैं. उनके इस संदेश के बाद समर्थकों और राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब इस आंदोलन का कोई समाधान निकल सकता है.