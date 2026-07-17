लद्दाख को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिलाने के आंदोलन में अहम भूमिका
सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांगयाल लद्दाख के वरिष्ठ राजनीतिक और सामाजिक नेता थे. The Print के मुताबिक, उन्होंने 1982-84 के दौरान लद्दाख को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिलाने के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई. 1984 में उन्होंने भूख हड़ताल की, जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान खींचा. उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद लेह पहुंचीं. उन्होंने सोनम वांगयाल से मुलाकात की और उनके अनशन को समाप्त कराने के लिए जूस या शीतल पेय पिलाया. साथ ही लद्दाख को ST दर्जा देने का आश्वासन दिया. यह घटना लद्दाख के इतिहास में याद की जाती है, जहां केंद्र सरकार आंदोलन के आगे झुकी दिखी. (image- X)