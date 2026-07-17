सोनम वांगचुक और उनके पिता सोनम वांगयाल का अनशन

लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक जुलाई 2026 में दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं. फिलहाल वे साफ सुथरी शिक्षा व्यवस्था के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख की लंबित मांगों जैसे छठी अनुसूची में शामिल करना, राज्य का दर्जा और पर्यावरण संरक्षण की मांग के लिए भी प्रदर्शन करते रहे हैं. सोनम वांगचुक कह चुके हैं कि “छह हफ्ते या मौत” तक तैयार हैं. इस अनशन को उनके पिता सोनम वांगयाल के 1980 के दशक के संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है, वे लद्दाख के लोगों के अधिकारों के लिए लड़े थे.