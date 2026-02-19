Sonia Gandhi And Rajiv Gandhi Watch First Movie Satyajit Ray Pather Panchali 8313462
Rajiv Gandhi-Sonia Gandhi First Movie: राजीव गांधी-सोनिया ने पहली बार देखी थी ये फिल्म? यहीं से शुरू हुई भारत से मोहब्बत की कहानी
Rajiv Gandhi-Sonia Gandhi First Movie: साल 1965 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान दोनों राजीव गांधी की मुलाकात इतावली सोनिया मैनो से हुई थी. एक ग्रीक रेस्तरां में हुई पहली मुलाकात धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई. क्या आप जानते हैं दोनों ने साथ में पहली कौन सी फिल्म देखी थी?