1 / 10

Sophie Choudry Latest Pictures सोशल मीडिया पर आए दिन कई बड़ी हस्तियां किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं. ऐसे में इंडियन मॉडलएक्टर सोफी चौधरी Sophie Choudry भी चर्चा में आ चुकी हैं. सोफी अक्सर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर करके सोशल मीडिया पर सनसनी मचा देती हैं. सोफी का यहीं अंदाज उनके फैन्स को सबसे ज्यादा पसंद है. लेकिन हाल ही में सोफिया की एक और तस्वीर इंटरनेट पर देखने को मिली है. इस तस्वीर में सोफी ब्लैक जरी वाले लहंगे में नजर आ रही हैं. सोफी इस तस्वीर में एक सोफे पर बैठी दिख रही हैं. छोटे बालों के साथ सोफी तस्वीर में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. तस्वीर को कैप्शन देते हुए सोफी ने लिखा Thinking of ways to spend my day but still playing dress up. How are you spending your new found “me time” Shoot for. बता दें कि सोफी ने यह तस्वीर फैबलुक मैग्जीन के 2020 कैलेंडर के लिए खिंचवाई हैं. सोफी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. सोफी के फॉलोवर्स की संख्या यहां लाखों में हैं. यहां देखें सोफी चौधरी के इंस्टाग्राम से ली गई कुछ अन्य तस्वीरें.