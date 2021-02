1 / 10

Sourav Ganguly getting well very fast Sana Ganguly Shares his Photo on instagram.BCCI के अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अब पूरी तरह से स्वस्थ्य हो गए हैं. ऐसे को रिपोर्ट नहीं बल्कि उनकी बेटी Sana गांगुली की ओर से इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक तस्वीर से लगता है. गौरतलब है कि पिछले माह अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. वहां जांच में पता चला था कि गांगुली को दिल संबंधी कुछ बीमारियां थीं. दादा का इलाज करने वाले अपोलो अस्पताल के डॉक्टर अफताब खान ने पिछले माह ही कहा था कि दादा अगले कुछ दिनों में समान्य जीवन जीने लगेंगे. दरअसल सना ने पिछले कुछ दिनों में दादा और परिवार की कई तस्वीरें शेयर की है. अभी कुछ ही घंटे पहले शेयर की गई इस तस्वीर में दादा पूरी तरह से फॉर्मल कपड़े में काफी डैसिंग लग रहे हैं.