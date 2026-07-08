सौरव गांगुली की बायोपिक का फर्स्ट लुक रिलीज

टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में शामिल सौरव गांगुली 8 जुलाई को 54वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उनकी बायोपिक 'दादा- द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया. इस फिल्म में राजकुमार राव, सौरव गांगुली के किरदार में दिख रहे हैं. फिल्म के फर्स्ट लुक में सौरव गांगुली बने राजकुमार राव 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी जीत के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में जर्सी लहराते नजर आए. फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए गांगुली ने इसे अपने लिए सबसे बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट बताया. इस मौके पर आइए जानते हैं सौरव गांगुली की कितनी है नेटवर्थ? क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद भी कहां-कहां से होती है उनकी कमाई?