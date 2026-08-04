उदयनिधि स्टालिन का भद्दा कमेंट

तमिलनाडु के डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है और उनपर छह धाराओं में केस दर्ज किया है. इस मामले में विपक्षी दलों की पार्टी भी इस बात को सही नहीं बता रही हैं. आपको बता दें इशारों-इशारो में नेता ने विजय और कृष्णन के रिश्ते पर तंज कसा था, बता दें तृषा और विजय के रिश्ते की चर्चाएं आए दिन होती रहती है. ऐसे में चलिए जानते हैं क्या है इनका रिश्ता और कितनी है एक्ट्रेस की कमाई औऱ नेटवर्थ