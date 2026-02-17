समझें समुद्र के खारेपन के बदलाव के सर्कुलेशन को

शोधकर्ताओं का अनुमान है कि समुद्र के खारेपन में ये बदलाव समुद्र और वायुमंडल के बीच पारस्परिक क्रिया को बदल सकता है. औसतन, हमारे समुद्रों के पानी में खारापन लगभग 3.5 प्रतिशत होता है. हालांकि, यह दुनिया के अलग-अलग हिस्से में अलग-अलग होता है. ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण-पश्चिमी तट के पास दक्षिणी हिंद महासागर खास तौर पर खारा है और उत्तरी गोलार्ध के ट्रॉपिक्स में पूर्वी हिंद महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैला एक इलाका स्वाभाविक रूप से कम खारा है. खारेपन में यह अंतर समुद्र के सर्कुलेशन का एक बड़ा 'कन्वेयर बेल्ट' बनाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर गर्मी, नमक और ताजा पानी बांटता है. यह सिस्टम, जिसे 'थर्मोहेलिन सर्कुलेशन' कहा जाता है, इंडो-पैसिफिक से गर्म, ताजा पानी को अटलांटिक महासागर की ओर ले जाता है, जिससे पश्चिमी यूरोप में मौसम हल्का रहता है.