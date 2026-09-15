इन राज्यों में बारिश की कमी

इस मानसून की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ यह नहीं है कि बारिश कम हुई, बल्कि यह भी है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का वितरण बेहद असमान रहा. 13 सितंबर तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की कमी करीब 28 फीसदी थी. कुछ राज्यों की स्थिति और गंभीर है. IMD के आंकड़ों के अनुसार, मेघालय में बारिश की कमी 59 फीसदी, आंध्र प्रदेश में 43 फीसदी, अरुणाचल प्रदेश में 42 फीसदी, पंजाब में 40 फीसदी और बिहार में 35 फीसदी रही। इसके अलावा कर्नाटक में 29 फीसदी, केरल में 27 फीसदी, तमिलनाडु में 26 फीसदी, राजस्थान में 25 फीसदी, हरियाणा में 23 फीसदी और तेलंगाना में 20 फीसदी की कमी दर्ज की गई. ऐसे में सितंबर में होने वाली बारिश इन राज्यों को कुछ राहत जरूर दे सकती है, लेकिन पूरे सीजन की कमी को सामान्य स्तर तक लाना मुश्किल माना जा रहा है.