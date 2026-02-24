अमेरिकी पासपोर्ट पर स्पष्ट चेतावनी

अमेरिकी पासपोर्ट की पेज 5 पर स्पष्ट चेतावनी है कि अनधिकृत स्टैंप पासपोर्ट को अमान्य कर सकते हैं.ऐसे मामलों में एयरलाइंस बोर्डिंग से मना कर सकती हैं, क्योंकि वे गंतव्य देश में एंट्री डिनायल के लिए जिम्मेदार ठहराई जाती हैं. उदाहरण के तौर पर, 2022 में एक यात्री को थाईलैंड से उड़ान भरने से रोका गया क्योंकि उनके पासपोर्ट में माचू पिचू का souvenir stamp था, जिसे alteration माना गया. इसी तरह, कई यात्रियों को नवीनतम रिपोर्ट्स (2025) में ऐसी स्टैंप्स के कारण एंट्री डिनायल या डिटेंशन का सामना करना पड़ा है.