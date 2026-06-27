बेहतर कौन?

सोया चंक्स से ज्यादा प्रोटीन, कम कैलोरी, सस्ता, फाइबर और आयरन भी मिलता है. ऐसे में सोया चंक्स ज्यादा बेहतर विकल्प माना जाता है. अगर आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, बजट कम है और वजन कंट्रोल करना है तो सोया चंक्स बेहतर विकल्प है. अगर स्वाद और आसानी चाहिए तो पनीर अच्छा ऑप्शन है. आप चाहें तो दोनों का सेवन कर सकते हैं, जैसे सुबह पनीर, दोपहर सोया चंक्स की सब्जी और शाम दही या छाछ, इससे प्रोटीन भी अच्छी मात्रा मिलेगी और स्वाद भी बोरिंग नहीं होगा. एक नॉर्मल व्यक्ति को 50-70 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए.