इस महीने 13 लोगों की जान चली गई

स्पेन के गृह मंत्री फर्नांडो ग्रांडे-मार्लास्का ने कहा, स्थिति बेहद जटिल है. अत्यंत कठिन मौसम परिस्थितियों के कारण दमकल अभियान के लिहाज से आज का दिन अच्छा नहीं रहा. मैड्रिड और अवीला में लगी आग इस गर्मी में पूरे स्पेन में फैल रही भीषण जंगल की आग की व्यापक शृंखला का हिस्सा है. इससे पहले अल्मेरिया में लगी घातक आग में इस महीने 13 लोगों की जान चली गई थी, जबकि अब पूर्वी प्रांत कास्टेलोन में भी बड़े पैमाने पर जंगल की आग भड़क रही है. यूरोपीय वन अग्नि सूचना प्रणाली के अनुसार, इस वर्ष की शुरुआत से अब तक स्पेन में करीब 1.30 लाख हेक्टेयर भूमि जंगल की आग की चपेट में आ चुकी है.