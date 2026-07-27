इतिहास की सबसे भीषण आग
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि रात के समय तापमान में गिरावट के बावजूद तेज हवाएं और कम नमी दमकल कर्मियों के लिए आग पर काबू पाना मुश्किल बना रही हैं. मैड्रिड की क्षेत्रीय राष्ट्रपति इसाबेल डियाज आयुसो ने इसे क्षेत्र के इतिहास की सबसे भीषण आग बताया. ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मैड्रिड क्षेत्र, अवीला प्रांत और टोलेडो के कुछ हिस्सों में करीब 91,000 लोगों को या तो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है या घरों के अंदर रहने का आदेश दिया गया है. आग ने मैड्रिड और अवीला के पड़ोसी प्रांतों में लगभग 45,000 हेक्टेयर भूमि को नष्ट या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है. (सभी तस्वीरें प्रतीकात्मक, IANS से)