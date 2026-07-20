ट्रॉफी के साथ खिलाड़ियों की वायरल हुई तस्वीर

स्पेन की जीत के बाद कई ऐसे पल देखने को मिले, जो हमेशा याद रखे जाएंगे. किसी खिलाड़ी ने ट्रॉफी को चूमकर खुशी जताई, तो किसी ने उसे सिर के ऊपर उठाकर पूरे स्टेडियम का अभिवादन किया. टीम के युवा खिलाड़ियों का जोश और अनुभवी खिलाड़ियों की भावुक मुस्कान इस जीत की कहानी बयां कर रही थी. मंच पर पूरी टीम ने साथ खड़े होकर ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाई और इसके बाद फैंस की ओर हाथ हिलाकर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न लंबे समय तक मनाया. स्पेन की ऐतिहासिक जीत का असर भारत में भी देखने को मिला. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता, पुणे और केरल के कई शहरों में फुटबॉल प्रेमियों ने देर रात तक जश्न मनाया. (All Photos: IANS)