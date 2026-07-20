स्पेन बना फुटबॉल का नया चैंपियन

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया. स्पेन ने इस जीत के साथ ही दूसरी बार विश्व कप के खिताब को अपने नाम किया. इस जीत के बाद स्पेन की टीम एक बार फिर फुटबॉल की दुनिया बादशाह बन चुकी है. दूसरी तरफ भारत में भी फुटबॉल को लेकर लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में हर किसी के मन में सवाल आता होगा कि फुटबॉल की दुनिया में भारत की स्थिति क्या है. यानी फीफा फुटबॉल रैंकिंग भारत की टीम कौन से पायदान पर है.