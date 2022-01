1 / 7

डेवोन कॉन्वे ने टीम को संभाला

New Zealand vs Bangladesh, 1st Test न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच माउंट माउंगानुई में टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है, जिसके शुरुआती दिन न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 258 रन बनाए. खराब शुरुआत के बाद डेवोन कॉन्वे Devon Conway और विल यंग Will Young ने टीम को संकट से निकाल दिया है. PC ICC