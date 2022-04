1 / 5

IPL में एक टीम के खिलाफ दो शतक, चौथे बल्लेबाज

केएल राहुल का आईपीएल में मुंबई इंडियन्स के खिलाफ यह दूसरा शतक था. ऐसा करने वाले वह चौथे बल्लेबाज बने हैं. उनसे पहले क्रिस गेल vs पंजाब, विराट कोहली vs गुजरात लॉयन्स, डेविड वॉर्नर vs कोलकाता ऐसा कर चुके हैं.