दिल्ली-हरियाणा भी लू की चपेट में

राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी भीषण गर्मी रिकॉर्ड की गई. नई दिल्ली में तापमान 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, जबकि रोहतक और हिसार में भी लोगों का हाल बेहाल रहा.