हम में से अधिकतर लोग ब्रेकफास्ट में ओट्स खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसे हल्दी ऑप्शन कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है ये पूरी तरह से सच नहीं है? जी हां चलिए जानते हैं.

Published date india.com Updated: February 17, 2026 3:55 PM IST
By Shweta Bajpai
आप भी हेल्दी समझकर खा रहे हैं ओट्स? तो पहले जान लें सच्चाई
कहते हैं सुबह की मील सबसे हेल्दी होनी चाहिए, इससे लोग ब्रेकफास्ट में हेल्दी चीजें खाना पसंद करते हैं. अक्सर लोग ब्रेकफास्ट में ओट्स खाते हैं, इसे सबसे हेल्दी ऑप्शन माना जाता है. लोग सोचते हैं कि ये सबसे हेल्दी ऑप्शन है, वजन कम करने, दिल की सेहत और एनर्जी के लिए बेस्ट, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट्स ऐसा नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि ओट्स से अच्छा ऑप्शन दलिया है. ये ज्यादा हेल्दी है.

दलिया और ओट्स में क्या फर्क है?

वैसे तो सेहत के लिहाज से दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन दलिया दोनों में से ज्यादा बेस्ट है. दोनों में फाइबर, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, लेकिन दलिया कई मामलों में आगे है, जैसे-

फाइबर ज्यादा: दलिया में पोषक तत्वों के मामले में भी आगे है, इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह का फाइबर होता है, इससे पेट साफ रहता है, कब्ज नहीं होता और लंबे समय तक भूख नहीं लगती, वहीं ओट्स की बात करें तो इसमें भी फाइबर होता है, लेकिन दलिया का फाइबर ज्यादा बैलेंस्ड होता है. ये पेट के अच्छे बैक्टीरिया (गट हेल्थ) के लिए अच्छा काम करता है.

ब्लड शुगर कंट्रोल: ब्लड शुगर के पेशेंट को ओट्स की जगह दलिया का चुनाव करना चाहिए. दरअसल में दलिया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है, मतलब, खाने के बाद शुगर लेवल धीरे-धीरे बढ़ता है. डायबिटीज वाले या वजन कम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मानाजाता है, वैसे तो ओट्स भी अच्छा है, लेकिन दलिया ज्यादा स्टेबल एनर्जी देता है, जिससे दिनभर थकान नहीं होती

प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स: दलिया और ओट्स में लगभग बराबर प्रोटीन होता है, लेकिन दलिया की बात करें तो इसमें आयरन, मैग्नीशियम, बी विटामिन्स ज्यादा होते हैं, ये एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और ब्लड बनाने में मदद करते हैं.

कैलोरी और फैट: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो दलिया आपके लिए बेस्ट है, इसमें कैलोरी कम होती है और फैट बहुत कम होता है, जो वेट लॉस में मदद करता है.

पेट भरने की ताकत: दलिया पेट तेजी से भरता है. इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जिससे एक बार इसे खाने से जल्दी भूख नहीं लगती है. ओट्स भी पेट भरने का काम करता है, लेकिन दलिया ज्यादा लंबे समय तक एनर्जी देता है.

ओट्स के साथ क्या समस्या है?

वैसे तो ओट्स सेहत के लिहाज से अच्छा है, लेकिन इंस्टेंट ओट्स में अक्सर चीनी, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं. मार्केटिंग की वजह से ओट्स महंगे हो गए हैं. लोग सोचते हैं ये सुपरफूड है, लेकिन दलिया इससे कम पैसों में ज्यादा फायदेमंद है.

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट

