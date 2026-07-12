ईरान ने होर्मुज बंद करने का फैसला क्यों लिया?

ईरान का कहना है कि क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों और समुद्री सुरक्षा से जुड़े विवादों के कारण उसने ये फैसला लिया. ईरानी अधिकारियों का दावा है कि कुछ जहाज तय समुद्री मार्गों का पालन नहीं कर रहे थे और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे थे. इसी बीच समुद्र में हुई घटनाओं और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव ने हालात को और गंभीर बना दिया. ईरान ने साफ संकेत दिया है कि जब तक उसे अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा नहीं मिलता और बाहरी सैन्य दबाव कम नहीं होता, तब तक होर्मुज को पूरी तरह सामान्य करना आसान नहीं होगा.