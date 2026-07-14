होर्मुज में आखिर हुआ क्या?

होर्मुज में हालात अचानक तब बिगड़ गए जब यूएई के दो तेल टैंकर मिसाइल हमले का शिकार हो गए. इस घटना में एक भारतीय नाविक की जान चली गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए. हमले के बाद दोनों जहाजों में आग लग गई, हालांकि चालक दल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया. ये इलाका दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में गिना जाता है. इसलिए यहां होने वाली किसी भी सैन्य घटना का असर केवल आसपास के देशों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरी दुनिया के तेल कारोबार और समुद्री परिवहन पर पड़ता है. इस हमले के बाद कई शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों की सुरक्षा को लेकर अलर्ड हो गई हैं.