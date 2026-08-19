अमेरिका की नौसैनिक मौजूदगी क्यों है अहम?

ओमान वाले रूट के बढ़ते इस्तेमाल के पीछे अमेरिकी नौसैनिक मौजूदगी भी एक अहम factor मानी जा रही है. कारोबारी जहाजों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि समुद्र में अचानक हमला, रोक या धमकी जैसी स्थिति पैदा न हो. अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कुछ जहाजों को अतिरिक्त सुरक्षा का भरोसा देती है और इससे वे ईरान के करीब वाले मार्ग के बजाय ओमान की दिशा में जाने का फैसला कर सकते हैं. हालांकि, अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि हर जहाज पूरी तरह सुरक्षित है. हाल के दिनों में होर्मुज के आसपास तनाव और हमलों ने जोखिम को बरकरार रखा है. इसी कारण शिपिंग कंपनियां रास्ता चुनते समय सैन्य सुरक्षा के साथ-साथ बीमा लागत, ईंधन खर्च और यात्रा के समय को भी ध्यान में रख रही हैं.