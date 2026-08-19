ओमान वाला रास्ता बना जहाजों का नया विकल्प
ओमान की तरफ मौजूद समुद्री मार्ग अब उन कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बनता जा रहा है, जो ईरान के साथ सीधे टकराव या संभावित हमले का जोखिम नहीं लेना चाहतीं. यह रास्ता समुद्री यातायात के लिए पहले से मौजूद अंतरराष्ट्रीय नेविगेशन व्यवस्था का हिस्सा है. मौजूदा तनाव में इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जहाज संचालक सुरक्षा, बीमा और माल की समय पर डिलीवरी को लेकर बेहद सतर्क हैं. अगर किसी रूट पर सैन्य तनाव ज्यादा हो, तो कंपनियां अतिरिक्त दूरी या खर्च के बावजूद अपेक्षाकृत सुरक्षित रास्ता चुन सकती हैं. यही वजह है कि ओमान की ओर वाले रूट पर गतिविधि बढ़ी है. हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पूरे होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या अभी सामान्य समय से काफी कम है.