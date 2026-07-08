होर्मुज में भारतीय टैंकर क्यों लौटाया गया?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में गुजर रहे एक भारतीय तेल टैंकर को ईरानी सुरक्षा बलों ने आगे बढ़ने से रोक दिया. बताया गया कि जहाज ओमान के अस्थायी समुद्री कॉरिडोर का उपयोग कर रहा था, जबकि ईरान चाहता है कि सभी जहाज उसके तय किए गए मार्ग से गुजरें. रेडियो संदेश के जरिए टैंकर को निर्देश दिया गया कि वो अपना रास्ता बदले. इसके बाद जहाज को वापस लौटना पड़ा। इस घटना ने ये संकेत दिया कि होर्मुज में समुद्री आवाजाही अब पहले जैसी सामान्य नहीं रही. भारतीय जहाज के लौटने की खबर से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों और तेल कारोबार से जुड़े देशों की चिंता बढ़ गई है. ये घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हैं और हर जहाज पर विशेष नजर रखी जा रही है.