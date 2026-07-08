अमेरिका और ईरान के बीच क्यों बढ़ा टकराव?
हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हुई है. अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम, एयर डिफेंस और मिसाइल क्षमताओं को निशाना बनाया. इसके बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की बात कही, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता फैल गई. लगातार हो रही सैन्य गतिविधियों का असर सीधे समुद्री व्यापार पर दिखाई दे रहा है. दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस की सप्लाई के लिए इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर है, इसलिए दोनों देशों के बीच हर नई कार्रवाई का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहा है.